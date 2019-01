LEBLOND, Rollande Leblond



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 janvier 2019, à l'âge de 92 ans et 11 mois est décédée madame Rollande Leblond, épouse de feu monsieur Alphonse Leblond. Elle était la fille de feu Pierre Leblond et de feu Marie-Laure Bilodeau. Elle demeurait à Saint-Lazare, Bellechasse.La famille recevra les condoléances aule vendredi 1 février 2019 de 19h à 21h. Samedi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 9h.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gilles (Johanne Métivier), Gisèle (Jean-Marc Fontaine), Michel (Francine Goupil), feu Yolande, Gaétane (Réal Ruel), Noëlla (Rémi Goupil), Rose-Aline (Jean-Pierre Henry), Jean-Pierre (Marie-Johane Mathieu) ainsi que ses petits- enfants et arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Laurette (feu Jean-Baptiste Leblond), feu Emilien (Lucienne Labbé), Bernadette (feu Lucien Leblond), feu Marguerite (feu Henri-Paul Hamel), feu Gérard (feu Pauline Doiron), Marie-Paule (Ovide Bissonnette), Albert (Denise Godbout), Jeannine (feu Jean-Marie Robitaille), feu Jean-Noël (Lise Godbout), Léopold (Thérèse Labbé), Cécile (feu Albert Laflamme, Denis Brisson) et Victorien (feu Diane Larochelle). Elle était la belle-sœur de: feu Raymond (feu Emilia Labrie), feu Lionel (feu Emilia Labrie), feu Omer (feu Thérèse Carrier), feu Marie-Laure, feu Yvonne (feu Joseph Bourget), feu Thérèse (feu Charles-Aimé Carrier), feu Rosaire (feu Rosa Mercier), feu Georges (Thérèse Mercier), Germaine (feu Jean-Paul Doiron), feu Ange-Aimé, Philippe (Marcelle Godbout) et Marie-Claire (Rosaire Théberge). Elle laisse également dans le deuil ses filleuls(es) et de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Prière de ne pas envoyer de fleurs. Faire un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1 ou à la Maison de soins palliatifs du Littoral 107, rue St-Louis, Lévis (Québec) G6V 4G9. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire