LIRETTE, Hélène



À l'Hôpital régional de Portneuf, le 27 janvier 2019, à l'âge de 67 ans, est décédée madame Hélène Lirette, épouse de monsieur Léandre Plamondon, fille de feu monsieur Alexis Lirette et de feu dame Adrienne Plamondon. Elle demeurait à Saint-Raymond. La famille recevra les condoléancesà compter de 12h,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son époux Léandre, Hélène laisse dans le deuil ses enfants: Patrick (Amélie Genois), Chantal (Jean Trudel) et Marie-Christine (Stéphane Paquet); ses petits-enfants: Benjamin (Francis Lafrenière), Alexis (Alixia Plante), Matthieu, Jean- Simon et Félix; ses frères et sœurs: Annette (Marc Tremblay), Madeleine (Laurent Moisan), Francine, Denis (Gaétane Genois), Pierrette (Denis Paquet), Michel, Micheline (Mario Pelchat), Daniel (Chantal Drouin) et Christian (Caroline Gagné); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Plamondon: Micheline (Maurice Pelletier), Jacquelin (feu Lisette Moisan) et Christiane (feu Clément Moisan, Sylvain Gingras); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital régional de Portneuf et le personnel du 8e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (QC) G3L 1W1 ou à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles à l'église.