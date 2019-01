BOUCHARD, Jeanne D'Arc Marois



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 21 janvier 2019, à l'âge de 85 ans et 5 mois, est décédée madame Jeanne D'Arc Marois, épouse de feu monsieur Jacques Bouchard, fille de feu madame Alexandrine Isabelle et de feu monsieur Jean-Paul Marois. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 11h45.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles immédiatement après la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Guy (Marie-Claire Lacasse) et Lyne (Serge Descoteaux); ses petits-enfants: Pierre-Olivier et Katerine. Elle était la belle-soeur de feu Robert (Irène Martineau), feu Hélène (Gaston Auger), Jean (Juliette Beaudet), André (Carole Doré) et Michel; ainsi que plusieurs neveux et nièces. La famille tient à adresser des remerciements sincères au Dre Maryse Archambault, ainsi qu'au personnel des soins palliatifs du centre d'hébergement de Charlesbourg pour les bons soins, leur soutien et leur professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des bénévoles du Foyer de Charlesbourg (Unité des soins palliatifs), 7150 Boulevard Cloutier, Québec, Québec, G1H 5V5 ou par téléphone au 418 628-0456. Des formulaires seront disponibles sur place.