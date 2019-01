SOUCY, Benoît



À la Résidence du manoir de Casson de Ville Saint-Laurent, le 24 janvier 2019 est décédé à l'âge de 82 ans et 8 mois Monsieur Benoît Soucy, fils de feu Alfred Soucy et de feu dame Marie-Jeanne Bérubé de Saint-Antonin. Il était l'ami de Monsieur Joseph Lee. Il était le frère de feu Jeanne D'Arc (feu Yvon Leveillé), feu Jean-Paul (Monique Bélanger), feu Monique (feu Gérard Landry), feu Thérèse rel. s.s.c.m, feu Denise rel. s.e.j, feu Jacques (feu Marie-Ange Pelletier), feu Réal (Floriane Michaud), feu Raymonde (Guy Lavoie), feu Normand (Lise Chouinard), Jeannot (Denise Amplemann), Pierre (Élise Thauvette), Gaétan (Estelle Dupont). Sont aussi affectés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et de nombreux ami(e)s. La famille accueillera les condoléances des parents et amisà 10h aupuis un goûter sera servi en salle de réception à la famille, neveux, nièces, cousins, cousines et aux amis. Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC et à la fondation de l'Alzheimer. Des cartes seront disponibles au complexe funéraire.