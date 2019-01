LEBLANC, Jean-Paul



A la maison Michel Sarrazin, le 15 janvier 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Jean-Paul Leblanc, époux de feu Mme Denise Poisson. Il demeurait à Québec autrefois de Charny. Il laisse dans le deuil ses enfants: Claude, Christian (Brigitte Brassard), Guylaine (Mario Bernier), Pierre (Claude Lachance) et Mélanie (Éric Bourget); ses petits-enfants: Olivier, Alexandre (Claudia Verreault), Charles-Antoine, Cynthia (Jimmy Vachon), Sandy, Mélissa (Yves Boudreau), Vanessa, Laurie (Jean-Raphaël Miranda), Gabriel, Tristan-Samuel, Samuel et Sarah (Gabriel St-Laurent); ses arrière-petits-enfants: Jérémy, Mégane, Jacob, Esteban, Isaac, Eva; ses frères et soeurs: Léo (Gisèle Houde), Thérèse (Wilson Desmarais), Cécile (feu Jean-Louis Richer), Madeleine (feu Jean Boulanger), Robert (Suzanne Baril), Roland (Mariette Lessard), Claire, Jeanne (Roger Beaudet), Lise (Clément Poliquin), Guy (Georgette Turbide), feu Fernand (Pauline Martel), feu Nicole (Yvon Mitchelson) et feu Denise (feu Michel Douville); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Poisson: feu Lilianne (feu Louis-Philippe Nadeau), feu Lucille (feu Robert Lepage), feu Marcel (feu Yvette Lemieux), feu Yolande (feu Gilles L'Hébreux), Jeannine (feu Herman Couture), Sylvio (Doris Hardy), feu Jean-Guy(Monique Croteau), feu Réal, Paul (Denise L'Hébreux), Claude (Gisèle Couture), Jacques (Madeleine Pilote) et feu Robert (Diane Demers); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la Maison Michel Sarrazin pour tous les bons soins prodigués à M. Leblanc. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de la Maison Michel Sarrazin. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera au complexeà compter de 11h.