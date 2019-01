TREMBLAY, Gérard



Est décédé, entouré de l'amour des siens, au centre d'hébergement du Fargy, le 26 janvier 2019, à l'âge de 82 ans, monsieur Gérard Tremblay, époux de feu dame Lise Maltais, fils de feu dame Marguerite Bergeron et de feu monsieur David Tremblay. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 9h à 11h etLes cendres seront déposées au cimetière du Lac- St-Charles à une date ultérieure, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Il est parti rejoindre son épouse adorée Lise et sa fille qu'il aimait tant Karine. Il laisse dans le deuil sa fille Chantal; ses petits-enfants: Alex et Julie ainsi que leur père Alain Durand; son frère et ses sœurs: Ginette (feu Bernard Tremblay, feu Guy Frenette), Denise, Yolande (feu Noël Rannou), Jean-Eudes (Lisette Larouche), Georgette (feu Daniel Larouche), Monique (Jean-Marie Tremblay), Françoise (Guy Boivin), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Maltais: Gilles (Rosalie Gaudreault), Claude (Lise Duchesne), Odette (Fernando Pedneault), Francine, Sylvie; ses deux filleules et son filleul: Caroline, Sophie et Daniel ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis(es). Un sincère remerciement au personnel du centre d'hébergement du Fargy qui était sa troisième famille pour leur dévouement, pour la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à au centre d'hébergement du Fargy au 700 Boulevard des Chutes, Québec, QC G1E 2B7. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.