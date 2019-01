BISSONNETTE, Rita Pelchat



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 janvier 2019, à l'âge de 88 ans et 7 mois, est décédée madame Rita Pelchat, épouse de feu Roméo Bissonnette. Elle était la fille de feu Adélard Pelchat et de feu Marie-Anne Carrier. Elle demeurait à St-Malachie.La famille vous accueillera au salon funérairevendredi le 1 février 2019 de 19 h à 21 h. Samedi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 12 h.et de là, au crématorium. Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claude (Yvette Bolduc), Diane (Christian Talbot), Daniel (Francine Vachon) et Chantal (Gaétan Laflamme). Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Frédéric Bissonnette (Marie-Ève Pouliot), Simon Talbot (Julie Boucher), Marc- André Talbot (Stéphanie Demers), Jonathan Laflamme (Roxane Godbout), Cindy Laflamme (François Lebeau), Bianca Bissonnette (Vincent Bisson) et ses arrière- petits-enfants: Christopher, Kelly Ann, William, Emilie Rose, Romane, Alexiane et Élioth ainsi que sa sœur Simone Pelchat (feu Odias Morin) et de nombreux neveux et nièces. Un merci spécial au personnel de l'Oasis Saint-Damien et au personnel de l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique de St-Malachie. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire