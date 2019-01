LABERGE, Gisèle



À son domicile, le 21 janvier 2019, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Gisèle Laberge, fille de feu madame Jeanne Dorion et de feu monsieur René Laberge. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h30 à 15h30.Elle laisse dans le deuil sa fille unique Elizabeth-Anne N'Doumi (Jean-Nicolas Saucier); sa soeur Denyse Laberge (Gaétan Bourbeau); ses nièces Mireille Bourbeau et Chantale Bourbeau (René Fortin); plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents; les familles Laberge, Dorion, Lefrançois et Lessard; ses voisins et ami(e)s des condominiums Le Charles III, ainsi que ses anciens collègues de Revenu Canada. En lieu et place des fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rêves d'enfants, 625, rue des Rocailles, bureau 200, Québec (Québec) G2J 1A9, tél.: 418-650-2111 Sans frais : 1 800 267-9474. téléc. : 418 650-3466, Courriel : QE@revesdenfants.ca, site web www.revesdenfants.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.