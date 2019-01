CARRÉ, Candide Proulx



À la Maison Michel-Sarrazin, Québec, le 22 janvier 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Candide Proulx, épouse bien-aimée de feu monsieur Bernard Carré. Née à Ste-Croix de Lotbinière, le 31 décembre 1928, elle était la fille de feu dame Marie-Louise Desrochers et de feu monsieur Éloi Proulx. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àle vendredi 1er février 2019 de 19 h à 22 h de même que le samedi 2 février de 9 h à 10 h.Les cendres seront par la suite déposées auprès de son époux au columbarium La Seigneurie. Madame Carré laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Hélène Lévesque), Dominique, Marie-Claude (Kevin Roach), feu Maxime; ses petits-enfants: Isabelle Carré (Frédéric Mayville), Gabriel Robitaille (Catherine Tremblay), Ariane Robitaille (Carolina Barona E.); ses arrière-petits-enfants: Mathias, Victor, Alice, Logan; ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs: Magloire (feu Denise Rodrigue), Frédéric, Louisette (Ghislain Lemay), Denise (Gérald Plante), feu Sévère, François, Édouard, Colette, Jean-Laurent, André (Marie-Paule Gagnon), de la famille Carré: Louise (feu Thomas Barabé), Rodrigue, Jules-Denis, Estelle (feu Jean-Pierre Bernier), Ovide (feu Louise Marois), feu Léandre, Jean-Marie, Michel; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie la docteure Isabelle Kirouac et toute son équipe des soins palliatifs du CLSC Orléans de même que la docteure Catherine Doyle et son équipe du département d'hémato-oncologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, pavillon de l'Enfant-Jésus, hémato-oncologie, Tél: 418-525-4385, Site: www.fondationduchudequebec.com. Les funérailles sont sous la direction de