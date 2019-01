DUCHESNE, Jacques



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 16 janvier 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Jacques Duchesne, fils de feu monsieur Edmond Duchesne et de feu dame Marie-Anne Dufour. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13 h à 15 h 30.Il laisse dans le deuil ses filles: Natalie (Gaétan Simard), Isabelle et Stéphanie; ses petits-enfants: Andréanne, Marie-France, Emmanuelle, Justyn, Océanne et Romy; ses arrière- petits-enfants: Zachary et Lexie; ses frères et sœurs: feu Lucien, feu Victor, feu André, Solange, Léger, Gertrude, Roch, Laurent, feu Gisèle, Jean-Guy, Martial, Yvon, Michel, Maurice, Cyrille, feu Jocelyn et leurs conjointes, son grand ami Richard Côté ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Passionné d'horticulture, nous vous invitons ceux et celles qui le désirent à envoyer des fleurs pour les condoléances de monsieur Duchesne au salon.