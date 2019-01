LAQUERRE, Bruno



Au Centre d'hébergement Saint-Casimir, le 27 janvier 2019, à l'âge de 94 ans et 3 mois, est décédé monsieur Bruno Laquerre, époux de feu madame Françoise Genest. Il demeurait à Saint-Casimir. La famille recevra les condoléances, à partir de 10 h,sous la direction duMonsieur Laquerre laisse dans le deuil, ses enfants: Pierre, Conrad (Pascale Bouchard), Céline (Jean Genest), Réjean (Aline Boucher), Estelle; ses petits- enfants: Frédérick; Richard (Elisabeth Gignac), Jean-Daniel, Guillaume (Sylvie Roy), Maxime (Véronique Bouchard); Mathieu (Myriam Desbiens-Savard); Stéphanie et Alexandre; ses arrière-petits-enfants: Edouard et Albert; Jade-Amélie et Melyane, leur mère Audrey Mailloux; Lilly et Arthur; Fleurianne et Océane; sa soeur Magella Laquerre, ses belles-soeurs: Olivette Beaudet Laquerre; Rosanne Genest, Léa Paquin Genest ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du Centre d'hébergement Saint-Casimir pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1, www.fsssp.ca