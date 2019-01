BLONDEAU, Maurice



Au Centre d'hébergement St-Augustin, le 22 janvier 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Maurice Blondeau, époux de Mme Louisette Moisan. Fils de feu Adrien Blondeau et de feu Emérentienne Hamel, il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Linda (Mario Laprise), Martine (Denis Mc Nicoll) et Richard (Valérie Pelletier); ses petits-enfants: Sébastien (Pierre-Yves Harvey), Stéphanie, Vanessa, Olivier et feu Simon; ses arrière-petites-filles: Mélodie, Livia et Ariana; ses sœurs: Lucille et Yolande ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Moisan. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et des ami(e)s. La famille recevra les condoléances aude 13h à 15h.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial à tous les membres du personnel du Centre d'hébergement St-Augustin et à la résidence La Source pour les bons soins, leur compassion et leur dévouement. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Québec (1040 Avenue Belvédère, Québec, QC G1S 3G3). Pour rendre hommage à M. Blondeau, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com