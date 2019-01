BEAUPRÉ, France



À Québec, le 16 janvier 2019, à l'âge de 60 ans, est décédée madame France Beaupré, fille de feu monsieur Jean-Paul Beaupré et de feu dame Élizabeth Blais. Elle était l'épouse de monsieur Denis Morency. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 14 h à 18 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Denis; ses deux amours: Mélissa Beaupré et Annabelle Gauthier (Xavier Côté-René) et leurs fils qu'elle adorait: Félix, William, Mélick et Jacob; ses frères et sa sœur: Jocelyn Beaupré, Jean-Claude Beaupré (Sylvie Chamberland), feu Rénald Beaupré (Vicky Victoire-Michaud) et Carole Beaupré, sa belle-mère Jacqueline Paquet (feu Clément Morency), son beau-frère Yves Morency ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant du département d'oncologie de l'Hôpital du St-Sacrement ainsi que les Dr Julie Lemieux et Fabien Côté pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société de Recherche sur le cancer, 625, du Président Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5, tél.: 514-861-9227.