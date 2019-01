BARRETTE, Gaston



À l'I.U.C.P.Q., le samedi 29 décembre 2018, à l'âge de 91 ans, s'est éteint paisiblement entouré des siens, Gaston Barrette époux de feu Marguerite Hamel. Il est allé rejoindre son épouse adorée, décédée en octobre dernier. Il était le fils de feu Eugène Barrette et de feu Marie Fiset. Il demeurait à Québec.le samedi 2 février 2019 de 9h à 11h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Louise, Anne (Ralph Berney) et Pierre; ses petits-fils : Simon, François-Xavier et Charles-Antoine; ses sœurs: Madeleine, feu Huguette, feu Cécile, feu Jeanne d'Arc et son frère feu René; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne des maladies du cœur et de l'AVC, 110-1525 Carling Ave., Ottawa, ON K1Z 8R9 ou à Diabète Québec, (8550 boul Pie-IX bureau 300, Montréal QC H1Z4G2).