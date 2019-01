MORIN, Julien



Au Centre d'hébergement de Montmagny (Foyer d'Youville), le 24 janvier 2019, à l'âge de 79 ans et 11 mois est décédé monsieur Julien Morin, époux de dame Irène Dias. Natif de Saint-Marcel, il était fils de feu dame Adélia Thibault et de feu monsieur Liguori Morin. Il laisse dans le deuil outre son épouse Irène, ses fils Jonathan et Junior (Mélissa Dubé). Il était le frère et le beau-frère de: Jean-Émile (Éliane Gagnon), Marielle (Rénald Morin), Céline (feu Napoléon Morin), feu Léo (Marie-Stella Bélanger), Charles (Louise Couillard), Gaétan (France Laprise). Sont également affectés par son départ les membres des familles Thibault, Dias ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel soignant du foyer D'Youville pour leur accompagnement et les bons soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Diabètes-Québec, 8550, boul Pie-IX, bureau 300 Montréal, H1Z 4G2 ou à la fondation Rayon d'Espoir pour le Foyer d'Youville, 168, rue Joseph, Montmagny, G5V 1H8. Il sera possible de le faire sur place.où les membres de la famille vous y accueilleront à compter de 12h. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Saint-Marcel. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire