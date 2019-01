LAFLAMME, Blanche Beaulieu



Au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, le 15 janvier 2019, à l'âge de 98 ans et 7 mois, est décédée dame Blanche Beaulieu, épouse de monsieur Roméo Laflamme. Elle demeurait à Cap-Saint-Ignace et autrefois à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances à la, jour des funérailles, à compter de 12h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Berthier-sur-Mer. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Guy (Diane Mercier), Claude et Michel; ses petites-filles: Maude (Dany Deladurantaye), Cathy et Cindy (François Martineau); ses arrière-petits-enfants: Loïc, Benjamin et Mai Anh, Eva, Léa et William, Laurianne et Mya; ses frères et sœurs: feu Marie-Luce (feu Léopold Métivier, feu Albert Auclair), feu Pierre (Janette Bilodeau), feu Joseph (feu Rolande Leblanc), feu Marie-Paule (feu Robert Côté), feu Jean-Noël (Janine Hébert), René (Aline Blondeau), Irène (feu Claude Raby, Dominique Plante), Jacques, Georges (feu Monique Martineau), Simone (feu Fernand Côté, Jean-Pierre Gendreau); ses belles-sœurs et beaux-frères: Georgette (Maurice Brochu), feu Armand (feu Yvonne Roy), feu Françoise (feu Denis Caron), feu Marie (feu Jean Lavallée), feu Luc (Noëlla Lemelin), Ghislaine (feu André Collin), Micheline (feu Jean-Yves Normand); ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines, autres membres de la famille et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement Dr Simon Morin, Dr Gilles Fortin et le personnel du CHSLD de Cap-St-Ignace pour l'attention et la qualité des soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la