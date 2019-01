DUPLAIN CLAVEAU, Gilberte



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 25 janvier 2019, est décédée dame Gilberte Duplain, épouse de feu monsieur Jean-Marie Claveau. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures et auparavant à Saint-Raymond de Portneuf. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lale vendredi 1er février de 19 h à 21 h etde 10 h 30,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Madame Duplain laisse dans le deuil son fils bien-aimé Joël (sa conjointe Liette Boucher); ses petits-fils adorés: Simon et Raphaël. Elle était la sœur de feu Emilien (feu Georgette Huard), feu Marcel (feu Lucienne Langevin), feu Simone (feu Léo Bellerive), feu Lucien (feu Thérèse Bourgoin, Jacqueline De Coninck) et feu Paulo (feu Janine Descombes) et la belle-sœur de feu Marthe (Ernest Godbout), feu Paul (feu Simone Pelletier), feu Jacques (Simone Lecaplain), feu Marguerite, feu Pierre (feu Louise Gignac), feu René (feu Laura Ruthselden), feu Madeleine (feu Alfred Bastarache), feu Maurice (feu Thérèse Arsenault), feu Annette (feu Raymond Gagné) et Yves-Gérard (feu Louise Lemieux). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du centre Les Jardins du Haut Saint-Laurent, du CHU de Québec (Hôtel-Dieu de Québec), de l'Hôpital Laval et les médecins suivants: Gaétane Beaupré, Daniele Marceau, Félix Couture, Olivier Larochelle, Mario Sénéchal, José Rodés, Julie A. Couture, Mony Chiv, Michel Dugas, Annie Lafortune et Mathieu Simon. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec (Fonds Clinique mélanome et cancer cutané - HDQ).