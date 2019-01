DUCLOS, Lorraine Samson



Au CHSLD - Hôpital Général de Québec, le 22 janvier 2019, à l'âge de 99 ans et 2 mois, est décédée madame Lorraine Samson, épouse en premières noces de feu monsieur Louis-Philippe Duclos et en secondes noces de feu monsieur Émilius Blais. Elle était native de Lévis, secteur Saint-David. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lise Duclos (feu Clément Boudreau), feu Hugues Duclos (Marie-Irène Couture (Pierre Laprade)), Odette Duclos (feu Glenn McCluskey, Michel Genest) et Thomas Duclos (Diane Paquet); ses petits-enfants : France Boudreau (Gaétan Racicot), Christian Boudreau, Nathalie Boudreau, Annick (Alain Massicotte), Jonathan McCluskey (Marie-Pier Jobin), Kevin McCluskey (Mélanie Lizotte), Mélanie Duclos, Marie-Eve Duclos (Guy Petit), Tommy Duclos, Sébastien Duclos (Véronique Larue), Philippe Duclos et Sonia Duclos (Simon St-Germain); ses arrière-petits-enfants et ses arrière-arrière-petits-enfants. Elle était la soeur de feu Jacqueline Samson (feu Armand Cantin) et de feu Carmen Samson (feu Alphonse Ziobro). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du CHSLD - Hôpital Général de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec (https://societealzheimerdequebec.com/don-en-ligne/don-3/personal). Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 13h. L'inhumation se fera à une date ultérieure au cimetière Mont-Marie, secteur Saint-David.