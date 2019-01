BRETON, Camille



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 janvier 2019 à l'âge de 77 ans, est décédé M. Camille Breton, fils de feu Louis-André Breton et de feu Antonia Roy. Il demeurait à Lévis et était natif de St-Michel-de-Bellechasse.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h30. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de St-Michel-de-Bellechasse. Il était le frère de : Jeanne-d'Arc (feu Armand Goupil), feu Madeleine (feu Louis-André Labbé), Paul-Henri (feu Rachel Fournier), feu Robert (feu Cécile Fournier), Pascal (feu Rose-Hélène Labbé), Richard (feu Thérèse Latulippe, Louisette Côté), Raymond (Françoise Gagnon), Monique (feu Patrick Vézina), Jacqueline, feu Benoit (Cécile Bilodeau), feu Jean-Marie. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du CLSC Desjardins et celui de La Résidence du Précieux Sang pour leurs précieux appuis et la qualité de leurs services. Merci aussi à toute l'équipe du 7ième étage de l'Hôtel Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Les arrangements funéraires ont été confiés à la :