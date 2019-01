HAMEL, Richard



À Saint-Raymond, le 27 janvier 2019, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Richard Hamel, fils de monsieur Lorenzo Hamel et de dame Simonne Paradis. Il demeurait à Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à laà compter de 11 h,L'inhumation se fera ultérieurement. Richard laisse dans le deuil ses enfants: Tommy et Sabrina (David Huard); son petit-fils Liam Huard; son frère et partenaire quotidien Paul-Aimé (Ginette Paquet); ses sœurs: feu Carolle, Madeleine (Jules Julien), feu Claire (feu Bertrand Moisan) et Monique; ses neveux et nièces: Annie (Eric Pelletier) et David Moisan, Véronique (Yvan Paquet) et Michel Julien (Roxanne Lefebvre); ses petits- neveux et ses petites-nièces: Marc-Antoine, Océane, Chloé, Gabrielle, Justin et Loic; ses tantes: Monique Paradis et Lorraine Linteau ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et ses nombreux amis(e)s. La famille tient à remercier le Dr Gaston Verret pour son dévouement et les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles au salon.