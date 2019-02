À propos des fils prisonniers de leur mère

J’avais omis de vous écrire quand une première Annie vous avait fait part de ses difficultés avec sa belle-mère. Mais la seconde Annie qui vous raconte ce matin que sa belle-mère ne pas d’elle auprès de son fils, je n’hésite plus à vous raconter ma propre expérience pour leur signifier à toutes deux de ne pas s’acharner. Ça ne marche jamais.

Mon mari et moi nous nous sommes fréquentés durant 5 ans avant qu’il se décide à quitter la maison de ses parents (sa mère surtout) dont il se sentait responsable puisqu’il était fils unique. Nous nous sommes finalement mariés et l’avons été pendant 29 ans, soit jusqu’à son décès. Du début à la fin, après avoir tout tenté pour me faire apprécier de ma belle-mère (que j’ai eu à côtoyer quotidiennement puisque mes beaux-parents étaient nos voisins), je doute encore aujourd’hui avoir réussi.

Elle est aussi décédée il y a 15 ans, et ce n’est que vers la fin, son fils étant déjà décédé, qu’elle s’est rapprochée de moi puisqu’elle n’avait personne d’autre. Je ne lui en ai jamais voulu et je m’en suis occupée comme de ma propre mère. Mais au bout de cette expérience, je peux dire que lorsqu’une mère s’éprend de son fils pour quelque raison que ce soit (possession, insécurité, jalousie, etc.), il est très difficile, voire même impossible pour la bru, de prendre sa place dans le couple.

C’est comme si cette place était déjà prise. Le fils possédé par sa mère ne pourra jamais, consciemment ou inconsciemment, s’en séparer. C’est intentionnellement que je n’utilise pas le mot détacher, car la belle-mère sera toujours là, sinon physiquement, du moins psychologiquement. Ça devient et demeure un ménage à trois. Mon mari a tellement lutté contre la culpabilité que générait cette prise de possession de lui par sa mère qu’il en a développé une sclérose en plaques avant même notre troisième anniversaire de mariage. Selon moi, ces mères possessives devraient être mises à leur place dès le début des fréquentations, mais malheureusement, la nouvelle venue est souvent trop jeune, trop inexpérimentée pour faire face à la musique.

Pierrette Langevin

Je trouve votre commentaire excellent mais j’y ajouterais un élément d’importance que vous avez à peine esquissé. Le conjoint a aussi un rôle primordial à jouer dans cette dynamique biaisée par sa mère. Il devrait le couper ce cordon que sa mère tient bien solidement accroché à son cou. Malheureusement, lui aussi manque souvent de moyen pour le faire, ce qui permet à la situation de s’enliser. Sans nier l’importance des tracas que ça lui a causé, il est hasardeux de conclure, dans le cas de votre mari, que la possessivité de sa mère à son endroit ait causé la sclérose en plaques, puisque cette maladie auto-immune chronique ne se déclenche que chez les gens dont l’hérédité prédispose à la maladie.