FLEURY, Jeannine Bergeron



À l'Hôpital St-François-d'Assise, le 19 janvier 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée Madame Jeannine Bergeron, épouse de feu Rosaire Fleury. Elle était la fille de feu Edmour Bergeron et de feu Jeanne Poirier. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Alain (Line Montminy), feu Yvon, Normande (Daniel Montminy), Diane (Denis Savard), Claire, feu Michel, feu Nicol, feu Gérald (Sylvie Loiselle), Sylvie, Johanne, Mario (Josée Simard), Lise (Michel Bérubé) et Manon (Simon Cameron) ; ses 21 petits-enfants, ses 23 arrière-petits-enfants et son arrière-arrière-petite-fille. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:le vendredi 1er février 2019 de 18h à 21h etde 9h à 10h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par une messe ou un don à l'organisme de votre choix.