DION, Jean-Gilles



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 janvier 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Jean-Gilles Dion, époux de madame Jeanne-Aimée Laberge, fils de feu Jean-Baptiste Dion et de feu Marguerite Gagné. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Josée Potvin), Marie (Guy Thibault), Martine (Louis Savard), Carmen (Dany Gagné), Claudette et Daniel (Lucie Côté); ses petits-enfants: Emmanuel, Pamela, Isabelle, Alexandre, Sébastien, Jonathan, Samuel, Caroline, William, Katherine, Marie-Pier, Bianka, Michael-James, Noémie et leurs conjoint(e)s; ses arrière-petits-enfants: Mélissa, Mathilde, Olivier, Léa, Jacob, Gabriel et Eva-Rose; ses frères et soeurs: feu Céline (feu Laurent Bélanger), feu Louis-Cyrille (feu Monique Gagné), Adrien (Françoise Laberge), Hervé (Pierrette Picard), Robert (Hélène Leblanc), Lucie, Louisette (feu Marcel Guay), Cécile (Simon Lapointe) et Germain (Denise Desjardins); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Laberge: feu Jacques, feu Gisèle, Jean-Noël, feu Jacqueline, Gaston (Hélène Bouchard), feu Jean-Guy, Thérèse (Claude Tanguay), Lorraine (Michel Laverdière), feu Pierre, Diane (Pierre Joncas), Christiane (Yves Caouette) et Gaétan (France Goulet); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (https://www.coeuretavc.ca/). La famille vous accueilleraà compter de 12h.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière Mont-Marie de Lévis.