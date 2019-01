DION, Jacqueline Plante



Au Centre d'hébergement de Limoilou, le 27 janvier 2019, à l'âge de 89 ans et 3 mois, est décédée madame Jacqueline Plante, épouse de feu monsieur Paul-Henri Dion, fille de feu madame Rose-Aimé Laverdière et de feu monsieur Théophile Plante. Elle demeurait à Québec.Elle a été confiée auSelon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière St-François de l'Île d'Orléans. Elle laisse dans le deuil sa fille, Lise (Michel Corriveau); ses petits-fils: Martin (Karine Mayer) et Éric (Julie Brassard); ses arrière-petits-fils: Samuel, Maxime et Olivier; son frère, Clermont (Lise Landry); sa sœur, Denise (Jacques Lamontagne); sont également touchés par son décès, ses frères et sœurs: Jacques (feu Jacqueline Gariépy), Lucille (feu Georges Gagnon), Roger (Hélène Descombes), Claude (feu Claudette Hamel), Claudette (feu Jacques Ménard) et Diane (feu Gilles Villeneuve), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Gilles (Thérèse Garneau), feu Cécile (Roger Simard et sa conjointe Madeleine Drouin) et feu Robert (Gisèle Plamondon). La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de Limoilou pour les bons soins prodigués particulièrement Noëlla et Sylvie.