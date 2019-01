BÉRUBÉ, Claude



À la Maison Michel-Sarrazin, le 26 janvier 2019, à l'âge de 71 ans, entouré de son épouse et de ses enfants, s'est éteint doucement monsieur Claude Bérubé, fils de feu monsieur Ewing Bérubé et de feu dame Gertrude Lane. Monsieur Bérubé, était juge administratif, coordonnateur de la direction régionale du Saguenay Lac-St-Jean (TAT).La famille vous accueillera à lale samedi 2 février 2019 de 17 h à 21 h ainsi que le dimanche 3 février 2019 de 9 h 30 à 14 h.Il laisse dans le deuil, son épouse France Pinet, ses enfants : Maude, Jean-Philippe (Rémi Fromentin), sa belle-fille Véronique Magnan (Huy Le) ; ses petits-enfants : Pierre-Alexandre (Marie-Anne), Nicolas (Emma), Alycia et Liam ; ses frères et sœurs : Marc, Louise (Roger Berdaguer), feu Claire, Andrée (Pierre Dombrowski) et Michel (Manon Rioux) ; ainsi que ses neveux, nièces, cousins et cousines. Il laisse également dans le deuil Hélène Bonnelli, mère de ses deux enfants ainsi que plusieurs amis et collègues. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin 2101, chemin St-Louis, Québec (Qc) G1T 1P5, tél : 418-688-0878.