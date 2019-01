GOUPIL, Serge



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus, le 28 janvier 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Serge Goupil, époux de madame Diane Gagnon, fils de feu Cyrille Goupil et de feu Clémence Lavoie. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17 h à 19 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Isabelle (Christian Lebel), Sylvain (Yan Pei Ma); ses petits-enfants: Antoine et Ève-Marie Lebel; ses frères et sœurs: Suzanne (Alphonse Maheux), Marcel (Nicole Drolet), Myrtha (René Renaud), Raynald (Louise Vézina), Yvon (Anne-Marie Godin), Gilles (Gail Kelegher), Thérèse (Richard Martel), Sylvie (Marcel Ginchereau), Michel, Jean-Yves, Gaétane; la famille Gagnon: Yvan (Lucie Audet), Pierre (Louise Morin); ses trois filleuls: Carl, Yannick et Sébastien; ainsi que d'autres neveux, nièces, parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses autres frères et sœurs: Jeanine, Clément, Gaston, Jacques, Nicole. La famille tient à remercier l'infirmier Guy Benoit, Dr Munger, Dr Gagnon et le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital l'Enfant-Jésus. Compensez l'envoi de fleurs, par un don à Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches (PRQCA), 245, rue Soumande, bureau 218, Halles Fleur de Lys, Québec (Qc) G1M 3H6, Tél. : 418-527-0075.