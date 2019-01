HAINS, Thérèse Lehouillier



Au CHSLD de Sainte-Marie, le 20 janvier 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée paisiblement Mme Thérèse Lehouillier, épouse de feu Paul-Émile Hains. Elle demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera au funérariumvendredi le 1 février 2019 de 19 h à 21 h, samedi le 2 février 2019 de 9 h à 10 h 45.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nancy (Jean-Guy Turmel), Donald (Richel Blanchette), Daniel (Diane Bélanger) et Paul junior; ses petits-enfants: Pascal Turmel (Kathie Lanctôt) et Guillaume Turmel (Myriam Boutin), Nicolas Blanchette (Imaze Eznaheni) et Myriam Hains (Martin Paquet); ses arrière-petits-enfants: Eden et Jayden Turmel, Ismaël, Naël et Bayane Blanchette; ses frères et sœurs: feu Marie-Paule (feu Joseph-Émile Labbé), feu Louis-Philippe (Rolande Gilbert), Mariette (feu Armand Vachon) et Gilberte (feu Émilien Poulin); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Rollande (feu Lucien Dion), Jeanne-D'Arc (feu Robert Vachon), feu Charles (Margot Bégin), feu Liguori (feu Pauline Audet), feu Raymond (feu Marthe Labrecque), Claude (Cécile Drouin), feu Solange, feu Henriette, Claudette (Jean-Paul Ruel), Nicole (Robert Duquette), Jean-Roch (Simone Cloutier) et Ghyslain (Robert Jenkins). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr Quesnel et tout le personnel du CHSLD de Sainte-Marie, pour les bons soins prodigués envers notre mère, ainsi que leur support face à la famille. Dons suggérés : Fabrique de Sainte-Marie : https://www.upnb.org/sainte-marie.htm