AYOTTE, Bertrand



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 décembre 2018, à l'âge de 73 ans et 6 mois, est décédé monsieur Bertrand Ayotte, époux de madame Lucie Marchand, fils de feu dame Françoise Bertrand et de feu monsieur Léon Ayotte. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 16h.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière Notre-Dame de Belmont. Il laisse dans le deuil outre son épouse Lucie, ses fils: Patrick (Nancy Dumont), Christian (Karine Sylvain) et Claude (Holly Stofa). Il était le grand-papa de Audrey, Gabrielle, Lorrie, Mélissa et Maxime. Ses frères et sœurs: Michèle (feu Rhéal Angers), Gilles, Richard (Hélène Delisle), Gaétane (feu Jean Angers), Martin (Suzie Lehoux), Marie-Andrée, feu Charles (Johanne Fiset), Benoît (Ninon Marquis) et Nathalie. Les membres de sa belle-famille Marchand: feu André (Nicole Leblanc), Marie (André Fortier) feu Louis, Hélène, Anne (feu Laurent Roy), feu Denis et Claude (Louise Poitras). Sans oublier plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. La famille remercie très sincèrement, le personnel soignant de l'unité des soins intensifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, pour la qualité des soins prodigués avec respect et professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Québec, Téléphone : 418 657-5334 Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.