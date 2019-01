HAMEL, Marcel



À son domicile, le 14 janvier 2019, à l'âge de 78 ans et 3 mois, est décédé monsieur Marcel Hamel, fils de feu dame Marie-Blanche Papillon et de feu monsieur Aurélien Hamel. Autrefois de Portneuf, il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 13h à 15h et seraLes cendres seront déposées au printemps au cimetière de Portneuf, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Il laisse dans le deuil, ses frères et sœurs: Roland (Lilianne Julien), Lorraine (Nelson Vachon), Camil, Réjean (Claudine Bérard). Il était le frère de feu Antoinette (feu Arthur Julien), feu Yvon, feu Michel et feu Francine (George Thompson). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Les Diabétiques de Québec, 979, de Bourgogne, local 180, Québec (Québec) G1W 2L4, tél.: 418 656-6241, poste 2, téléc.: 418 656-6323, courriel: info@diabec.com, site Internet : www.lesdiabetiquesdequebec.com. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.