LAMOUREUX, Serge



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 janvier 2019, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Serge Lamoureux, époux de madame Lorraine Petit. Il était le fils de feu monsieur Léo Lamoureux et de feu madame Germaine Bibeau. Il demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 13h30 au centre commémoratifM. Lamoureux laisse dans le deuil son épouse madame Mme Lorraine Petit ; ses enfants : François (Anne-Marie) et Éric (Vitalie Lavoie) ; son petit-fils Gabriel ; ses sœurs : Micheline, Ginette (Guy Lavallée), Gaétane et Carole (Jacques Marcotte) ; ses beaux-frères et belles-sœurs : André Petit (Sylvie Desrosiers), Gilles Petit (Réjeanne Guilbert), Colette Petit, Nicole Petit (Robert Turner), Claude Petit (Renée Brassard) et Michel Petit, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de l'hôpital Enfant-Jésus pour leurs soins exceptionnels, ainsi qu'aux gens que Serge a pu toucher dans sa vie. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8 (418) 682-6387 www.coeuretavc.ca