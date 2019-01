MIVILLE, Rosaire



À la Résidence Côté-Jardins, le 14 janvier 2019, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Rosaire Miville, époux en premières noces de feu dame Gemma Bédard et en secondes noces de dame Lucille Bolduc. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lucille Bolduc, ses enfants: Francine (Luc Julien), Suzanne (François Mercier) et Denis (Nathalie Beaulé); ses petites-filles: Mariève Mercier (Sébastien), Catherine Miville et Léanne Miville; son arrière-petit-fils Samuel ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Côté-Jardins pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec, G1S 3G3, Tél : 418-527-4294.