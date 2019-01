MARCOTTE, Michel



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 23 janvier 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Michel Marcotte, époux de madame Solange Drolet, fils de feu dame Angèle Galarneau et de feu monsieur Léopold Marcotte. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, au :de 9h à 11h.Suivra la mise en niche des cendres au cimetière St-Charles. Outre son épouse Solange, il laisse dans le deuil ses enfants : Chantal (Claude Turgeon), Martin, Mélanie; ses petits-enfants : Édouard, Marie-Laurence, Félix et David Turgeon ; ses frères et sa sœur : Réjean (Lyse Roy), Fernand, Jacques (Cathy Lawton), Louise (Michel Thibault), René (Maurice Plourde); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Drolet; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un remerciement spécial à l'équipe médicale de l'Hôtel-Dieu de Québec et à l'équipe du CRCEO pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190 rue Dorchester Sud, bureau # 50, Québec, Québec, Téléphone : 418 657-5334 Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.