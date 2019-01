CARRIER, Ghislaine



À son domicile, le 22 janvier 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Ghislaine Carrier, fille de feu monsieur Joseph Carrier et de feu dame Marie-Blanche Courcy. Elle demeurait à l'Ancienne-Lorette.de 9 heures à 11 heures.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lynda (Pierre Bouchard), Sylvie, feu Richard, Mona (Claude Dumais), feu Carole, feu Danie, Nancy et Steve (Martine Michaud); ses petits-enfants : Kathleen Otis (Francis Drolet), Marc-Olivier Otis (Catherine Salvas), Émilie Dumais (Maxime Savard), Simon-Pierre Bouchard (Joanie Nadeau) et Vanessa Michaud (Lucien Gingras); son ami de cœur Jean-Rock Lafrance; ses frères et sœurs : feu Léon, feu Thérèse, feu Maurice (Estelle D'astous), feu Jeanne Beth, feu Lionel (Jeanne D'astous), Aline, Gilbert, Estelle, Jeannine, Simone, Micheline et Bertrand (Louise Robert), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation du CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus - Hématologie), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, tél. : 418-525-4385.