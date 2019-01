BÉDARD, Lucile Giroux



Au Centre d'hébergement Louis-Hébert, le 21 janvier 2019, à l'âge de 90 ans et 9 mois, est décédée madame Lucile Giroux-Bédard, épouse de feu monsieur Paul Bédard (Tizon). Elle demeurait à Québec, arrondissement Beauport.où la famille vous accueillera à compter de 9h30. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de la Nativité de Notre-Dame, rue Wilbrod-Robert. Madame Giroux laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Louise Dufresne), Hélène (Dominique Gariépy) et Jean (Audrey Lavoie) ; ses petits-enfants : Marie-Michèle Bédard (Guillaume Lemieux) et Pierre-Nicolas Bédard (Charlène Gobeil), Marc-Antoine Gariépy (Leta Skoko), Frédéric Gariépy (Karine Guay-Provencher) et Félix Gariépy (Laurence Leblond) Emmanuel et Laurent Bédard ; ses arrière-petits-enfants : Samuel et Rafaëlle Lemieux ; sa sœur Jacqueline (feu Paul-Arthur Grenier) ; sa belle-sœur Thérèse Rouleau (feu Ghislain Giroux), ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et ami(e)s. L'ont précédée, ses frères et sœurs de la famille Giroux et ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bédard. Un remerciement spécial au personnel du deuxième étage du Centre d'hébergement Louis-Hébert pour son dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation église La Nativité de Notre-Dame, C.P. 57002, G1E 7G3. La direction des funérailles a été confiée à la maison