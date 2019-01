GARNEAU, Rita Fortier



À l'Hôpital Laval, le 22 janvier 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Rita Fortier, épouse de monsieur Laurent Garneau, fille de feu monsieur Napoléon Fortier et de feu madame Marie-Ange Lagueux. Elle demeurait à Québec.le vendredi 1 février 2019 de 13h à 16h et 19h à 21h, ainsi que le samedi 2 février 2019 de 9h à 10h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Laurent; ses enfants : Jérôme (Mylène Gosselin) et Évelyne (Christian Côté) ; ses 3 petites-filles : Delphine, Aurélie et Maélie ; ses sœurs et ses frères : feu Cécile (George Keays), feu Noëlla (Marcel Breton), Marthe (Ernest Béland), Jean-Marie (Odette Trudel), Michel (Micheline Bussières), Jacqueline (Charles Tardif), Louise (Richard Montreuil), Hélène (Marcel Guillemette), Marc-André (Paule Marcoux) et Marie-Luce ; ses belles-sœurs et ses beaux-frères de la famille Garneau : Louis-Marie (Dorothée Boilard) et feu Claire (Maurice Berthiaume) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Laval pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1B 0B8 tél. : 418-656-4999 ou Société canadienne du cancer , 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-683-8666 www.cancer.ca.