BEAUDOIN, Georges-Henri



À l'Hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec, le 23 janvier 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Georges-Henri Beaudoin. Il était le fils de feu madame Maria Noël et de feu monsieur Alphonse Beaudoin. Il demeurait à St-Tite-des-Caps.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h à 15h.Les funérailles et l'inhumation auront lieu ultérieurement à la paroisse natale du défunt à Saint-Philémon-de-Bellechasse. Il laisse dans le deuil ses enfants: Kathy (Kerry Scott), Mario (Johanne Savard), Christian (Donna Kinney), Manon; ses petits-enfants: Kyle (Melissa Sinotte), Shayne (Marie-Pier Pelletier), Bailey Beaudoin, Nicolas, Émilie Potvin, Shannon, Brendon, Justin Scott; ses arrière- petits-enfants: Hailey, Layla, Aliah, Sofia et feu Noah James; ses frères et ses soeurs: Laurette (Thomas Kizer), Denise (feu Jean Lizotte), Moïse, Clément, Jacques (Diane Munger), feu Laurence, Suzanne (Michel Degrandmaison), Diane (Réal Faucher). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). La famille tient à remercier tout spécialement l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital l'Hôtel Dieu de Québec pour les bons soins prodigués.