Billie Eilish vient hanter vos nuits dans son nouveau clip «bury a friend»

La musicienne américaine vient de dévoiler le tout premier single de son très attendu premier album When We All Fall Asleep, Where Do We Go?.

La jeune artiste, âgée seulement de 17 ans, dévoilera son disque le 29 mars prochain.

La chanteuse Billie Eilish s’offre une un clip digne des meilleurs films d’épouvante à l’occasion de la sortie de son premier single bury a friend.

Une esthétique qui n’est pas sans rappeler la couverture du premier album de la jeune femme When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, disponible le 29 mars prochain.

Ce premier disque fera suite à son EP sorti en 2017 don't smile at me.

Sur When We All Fall Asleep, Where Do We Go? figureront les titres déjà connus des fans de la chanteuse you should see me in a crown et when the party's over.