GOULET, Marguerite Audy



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 janvier 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Marguerite Audy, épouse de monsieur Grégoire Goulet, fille de feu Napoléon Audy et de feu Hélèna Cyr. Elle demeurait à Lévis (secteur Charny). Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Jacques (Nicole Demers), Michel (Hélène Bujold), Carole et Julie; ses petites-filles: Marie-Claude Bergeron et Mylène Goulet. Elle était la soeur de feu Gertrude (feu Edmond Villeneuve), feu Georges (feu Noëlla Descôteaux), Denise (Guy Trudel), Solange (feu Maurice Champagne), feu Rita, Lisette (feu Idola St-Amant), feu André (feu Gertrude Lacharité), Claudette (feu Laurent Pelletier), feu Claude (Denyse Lacombe), Josette, feu Lina, Michel (Lucie Plante), feu Micheline et de Jeannine; la belle-soeur de feu Yolande Goulet et de feu Colette Goulet (feu Maurice Dionne). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s dont Sylvie Pelchat et Marcel Bergeron. La famille tient à remercier sincèrement le Dr Claude Tremblay pour ses bons soins et son dévouement, tout le personnel de la Demeure au Coeur de Marie pour leur réconfort et leur soutien ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera à la résidencele vendredi 1er février de 19h à 22h et le samedi 2 février à compter de 9h.