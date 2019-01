ST-PIERRE, Raymond



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus de Québec, le 26 janvier 2019, à l'âge de 84 ans et 9 mois, est décédé monsieur Raymond St-Pierre époux de feu dame Hélène Fortin. Il demeurait à Saint-Aubert de L'Islet. Il était le père de: Lionel (Rita Dubé), feu Alain (Alberte Dumont), Marcel (Suzie Chouinard), Richard (Nathalie Blanchet). Il laisse également dans le deuil, ses petits-enfants: Simon, Marie-Noëlle, Claudyann, Tommy et Mathieu; leur conjoint(e); son arrière-petit-fils Antoine. Il était le frère et le beau-frère de: feu Jean-Paul (feu Irène Dubé), feu Rosaire (Marguerite St-Pierre), feu Roger (Georgette Fortin), feu Adrien, feu Isabelle (feu Robert St-Pierre), feu Yvette (feu Léo St-Pierre), Carmelle (feu Robert Jean); de la famille Fortin: feu Simone (feu Léo St-Pierre), feu Eva, feu Léonie (feu Henri Dubé), feu Léopold (feu Simone Litalien), feu Armand (feu Marianna Chouinard), feu Jeanne, feu Florent (feu Gemma Litalien). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la maison d'Hélène 350, avenue Saint- David, Montmagny (Québec), G5V 2K2, www.fondationdelamaisondhelene.org. ou à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront ausamedi, jour des funérailles, à compter de 9h.Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire