La 5e finale du programme Catapulte, programme qui s’adresse aux studios indépendants de jeu vidéo du Québec pour le développement et la mise en marché d’un jeu non commercialisé, se tiendra le 4 avril au théâtre Impérial Bell de Québec.

Pour ces studios, Catapulte constitue une belle occasion de montrer leur savoir-faire, de promouvoir leur art, de vivre une expérience enrichissante et d’obtenir près de 100 000 $ en prix (en argent et en services) pour le développement et la commercialisation de leur jeu. Les studios indépendants de jeu vidéo du Québec ont jusqu’au 8 février, à 16 h, pour déposer leur candidature. Cinq (5) studios finalistes seront sélectionnés et invités à présenter leur jeu au public le 4 avril à l’occasion de la grande finale qui se tiendra lors de la Semaine numérique. Renseignements : https://catapultequebec.ca.

La Cellule bat tous les records

Photo courtoisie

Le 6e Cocktail de La Cellule a réuni plus de 450 convives, issus de la jeune communauté d’affaires de Québec, le 24 janvier dernier au Terminal du Port de Québec au profit de la Fondation du CHU de Québec. Le comité La Cellule, formé de jeunes professionnels dynamiques et engagés, a remis cette année la somme de 205 040 $ (un record) qui permettra à La Fondation du CHU de Québec d’acheter un laser pour les grands brûlés. Depuis six ans, la Cellule soutient un projet en santé différent chaque année pour lequel un cocktail de financement est organisé. Sur la photo, le comité La Cellule en compagnie de Marie-Claude Paré, PDG de la Fondation du CHU de Québec ; Pascal Samonini, DG de la Caisse Desjardins de Ste-Foy ; Alain Sauvé, DG de la Caisse Desjardins de Limoilou ; Dre Ariane Bussières, chirurgienne plastique, et Pascal Dubé, chef d’unité, CHU de Québec-Université Laval ; Philippe St-Pierre, Annick Simard, directrice du développement et des dons majeurs, Fondation du CHU de Québec.

Un 1er chien-guide parrainé

Photo courtoisie

Optométrie Charlesbourg et Zieuté optométristes ont remis officiellement, comme prévu, un chèque de 30 000 $ afin de payer l’entraînement du chien d’assistance de Micheline Bélanger, de Québec, bénéficiaire MIRA. La remise s’est effectuée sous la présidence d’honneur de l’honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, et de l’initiateur de ce parrainage, le Dr Francis Gaudreault, optométriste et co-propriétaire d’Optométrie Charlesbourg et de Zieuté optométristes. Sur la photo, de gauche à droite : Rachelle Lunardi, directrice de l’Est pour la Fondation Mira ; l’honorable J. Michel Doyon ; Micheline Bélanger, bénéficiaire Mira ; Marie-France Rioux, co-actionnaire chez Optométrie Charlesbourg ; Véronique Gauthier, co-actionnaire chez Zieuté optométristes, et Francis Gaudreault, d’Optométrie Charlesbourg et Zieuté optométristes.

Dernier jour de travail

Photo courtoisie

Après une carrière accomplie de 35 ans de services au sein des laboratoires de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, Klodet Hurens (photo) rentre au travail pour une dernière fois aujourd’hui. Klodet pourra enfin faire la grasse matinée (elle se levait à 5 h 30) et pratiquer ses activités préférées. On me rapporte que son conjoint Mario et les enfants piaffent d’impatience de voir Klodet exercer davantage ses talents culinaires. Un vrai cordon bleu, semble-t-il.

Anniversaires

Photo courtoisie

Yves Néron (photo), directeur comptes principaux Groupe ETR et assez bon joueur de hockey, 60 ans... Alexandra Diaz, journaliste culturelle et animatrice d’origine chilienne (Cuisine futée), 45 ans... Marcel Bérubé, président de Groupe Perspective, 59 ans... Louis McNeil, fondateur et copropriétaire des restaurants Cosmos de Québec et Lévis, 52 ans... Justin Timberlake, ex-membre de ‘N Sync, 38 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 31 janvier 2009. Thérèse Lavoie-Roux (photo), 80 ans, femme politique québécoise... 2018. Oscar Gamble, 68 ans, ex-voltigeur des Yankees de New York... 2017. John Wetton, 67 ans, bassiste de la formation de rock progressif Asia... 2017. Frank Pellegrino, 72 ans, acteur américain (Les Sopranos)... 2016. Betty Rosenquest, 90 ans, joueuse de tennis américaine... 2015. Vic Howe, 85 ans, frère cadet de Gordie Howe.