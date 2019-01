BLAIS, Simone Larose



Au CHSLD Champlain-Chanoine-Audet, le 14 janvier 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Simone Larose, épouse de feu monsieur Gérard Blais. Elle demeurait à Lévis, secteur Breakeyville. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lucie (André Bellefeuille), Serge, Carole (Sylvain Gaudreau), Odette (Jacques Ampleman) et Claude (Éric Bastille); ses petits-enfants: Alexis et Myriam Blais-Bellefeuille, Olivier et Laura Blais-Ampleman, Jason et Maryjane Bastille, Alexa et Christopher Gaudreau; ses frères et soeurs: feu Émilien (feu Denise Bussières), feu Yvon (feu Rolande Talbot), Éliane (feu Jean-Marie Clusiault), Gabrielle (Raymond Parent), Charles (Liette Bélanger), Ghislaine (feu Jacques Guérin) et Gaston (Janine Dumont); ses beaux- frères et belles-soeurs de la famille Blais: feu Henri (feu Grace Leblanc), feu Irène (feu Gérard Roy), feu Philippe (Yvette Noël), feu Arthur (feu Georgette Morin), feu Jean-Baptiste (Géraldine Bilodeau), feu Roger (feu Annette Paquette), feu Simone (feu Marcel Ferland), feu Paul-Eugène (Gisèle Coulombe), Bertrand (feu Thérèse Boivin) et feu Laurette (Gustave Dallaire); plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à mesdames Lucie Roy et Claire Couture pour leur dévouement ainsi qu'à sa grande amie madame Lucie St-Hilaire. Un remerciement particulier au personnel et aux bénévoles de la résidence Chanoine-Audet pour les soins attentifs et chaleureux prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des bénévoles du CHSLD Champlain-Chanoine-Audet. La famille recevra les condoléances à laà compter de 10h.