CGI refuse encore le vote consultatif sur la rémunération de ses patrons

Le géant CGI a encore une fois refusé hier de donner la possibilité à ses actionnaires de voter sur la politique de rémunération de ses grands patrons.

La firme informatique fait partie des dernières entreprises québécoises valant plus d’un milliard de dollars en Bourse à continuer de s’opposer à cette consultation aux côtés de Power Corporation, de Saputo et de Transcontinental.

À l’assemblée des actionnaires, hier à Montréal, l’avocat en chef et secrétaire de CGI, Benoît Dubé, a expliqué que l’entreprise préférait prendre le pouls de ses actionnaires en organisant des rencontres avec les représentants des investisseurs institutionnels. Il y en a eu 186 l’an dernier.

Faire voter des robots ?

« On a un vrai dialogue avec nos actionnaires, a-t-il soutenu. Ça fait des années qu’on fait ça et ces discussions nous ont permis de faire évoluer notre politique en matière de rémunération. »

Pour M. Dubé, les efforts de CGI en la matière, « ça va bien au-delà d’un vote consultatif ».

Le fondateur et président du conseil d’administration de CGI, Serge Godin, a noté que les actions des sociétés ouvertes sont de plus en plus détenues par des fonds indiciels.

« Allez-vous vraiment confier le sort d’une entreprise à des formules mathématiques ? » a-t-il lancé.

La résolution du Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires (MÉDAC) prônant un vote consultatif sur la rémunération a reçu un appui de 23 % hier chez CGI, une nette amélioration par rapport aux 16 % d’il y a deux ans.

Tout indique cependant que le plus important actionnaire de CGI, la Caisse de dépôt et placement (participation de 17 %), s’est une fois de plus prononcé contre la mesure de gouvernance.

En 2016, la Caisse avait indiqué que des discussions étaient en cours avec CGI « pour que l’entreprise adopte cette pratique de façon volontaire ».

L’année suivante, l’institution avait toutefois changé son fusil d’épaule, soulignant que CGI avait apporté des « améliorations » quant à la divulgation de la rémunération et que l’entreprise avait « adopté une politique de recouvrement des primes » en cas d’irrégularités.

En 2018, les cinq plus hauts dirigeants de CGI ont eu droit à une rémunération totale de 29,8 millions $, dont 13,9 millions $ pour M. Godin. Il s’agit d’une hausse de 9 % par rapport aux 27,3 millions $ de 2017. Pendant l’exercice 2018, les profits nets ont bondi de 10 % et le cours de l’action, de 29 %.

Résultats

CGI a par ailleurs dévoilé hier des résultats conformes aux attentes pour son premier trimestre, qui a pris fin le 31 décembre. Les revenus ont crû de 5 % pour friser les 3 G$ alors que les profits nets ont bondi de 9 % pour atteindre 312 M$.

Le PDG George Schindler a assuré que CGI avait été peu affecté par la paralysie partielle du gouvernement américain.

L’action de CGI a reculé de 0,3 % hier pour clôturer à 85,92 $ à la Bourse de Toronto.