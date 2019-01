Coupe Davis: Denis Shapovalov ouvrira le bal

Ce sera à Denis Shapovalov que reviendra l’honneur de disputer le premier match de la rencontre de qualifications de la Coupe Davis entre le Canada et la Slovaquie, qui s’amorcera vendredi.

Le tirage au sort a eu lieu, jeudi.

Pour l’occasion, l'athlète de 19 ans, 25e au monde, croisera le fer avec le Slovaque Filip Horansky (219e) sur la terre battue du NTC Arena, à Bratislava.

Puis suivra le duel entre le Québécois de 18 ans Félix Auger-Aliassime (106e) et Martin Klizan (38e).

Samedi, Shapovalov devrait être opposé à Klizan et Auger-Aliassime à Horansky. Puis, en cas d’égalité, les deux jeunes athlètes canadiens devraient se frotter à Filip Polasek et Igor Zelenay dans le match décisif de double.

Outre Auger-Aliassime et Shapovalov, Peter Polansky et le capitaine Frank Dancevic sont les autres représentants canadiens. Norbert Gombos est l’autre joueur des Slovaques, dont le capitaine est Dominik Hrbaty.

«La Slovaquie a dû faire un choix quant à son deuxième joueur de simple, a souligné Dancevic, dans un communiqué. C’était évident de savoir que Klizan allait être leur numéro 1, mais ils ont deux joueurs avec un classement similaire en Horansky et Gombos. Toutefois, nous allons nous concentrer sur nos forces, notre style de jeu et sur ce dont nous devrons faire pour bien jouer et remporter trois duels.»

Le vainqueur de cette rencontre de qualifications accédera à la finale, qui sera disputée en novembre prochain à Madrid dans le cadre d’un tournoi à 18 nations.

Tous les matchs seront disputés au meilleur des trois manches avec bris d'égalité dans chacune d'entre elles.