Cri du cœur des médecins

Près d’une cinquantaine de médecins « sonnent l’alarme » et dénoncent le recours trop facile aux médicaments pour traiter des symptômes s’apparentant au trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) chez les jeunes au Québec, où la consommation de psychostimulants, comme le Ritalin, est trois fois plus élevée que dans le reste du Canada

Le réseau de la santé contribue aussi au phénomène, ajoute le Dr Falardeau, pédiatre à Québec depuis maintenant 43 ans et coauteur de la lettre. « Quand je réfère un enfant au CLSC, je me fais dire : “Donnez-lui des médicaments et, si ça ne marche pas, on s’en occupera” », lance-t-il.