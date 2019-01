LECLERC, Juliette Blais



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 janvier 2019, à l'âge de 93 ans et 8 mois, est décédée dame Juliette Blais, épouse de feu monsieur Victor Leclerc. Elle était la fille de feu Antoinette Trottier et de feu Émile A. Blais. Elle laisse dans le deuil ses fils: Jacques (Suzanne Fortier), André (Simone Guimond), feu Jeannot, Richard (Myriam Bergeron); ses 9 petits-enfants: Nancy (Normand), Stéphane (Chantale), Annie (Dany), Lucie (Sébastien), Marie-Ève (Jean-François), Mathieu (Mélanie), Steve (Mélissa), Dave (Nathalie), Marie-Pier (Marc-Olivier); ses 17 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Marcel (feu Audrey Walker), feu Claude (Éliette Rodier), feu Édouard (feu Thérèse Lemay), Yolande (feu Yvon Guimond), Florianne, feu Ida, Gilbert (Françoise Béliveau), belle-sœur de: feu Julienne (feu Pierre Abel), feu Georgette (feu Marcel St-Onge). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, sa grande amie Lucille, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel tant dévoué de la Cité des Étoiles de Ste-Croix ainsi que le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera à la maison funérairele vendredi 1er février 2019 de 19h à 22h et samedi à compter de 11h.