DAIGLE, Line



À l'Hôpital Saint-Sacrement, Québec, le 28 janvier 2019, à l'âge de 51 ans, est décédée madame Line Daigle, épouse de monsieur Jean Corbeil, fille de monsieur René Daigle et de madame Marie-Marthe Martel. Elle demeurait à Neuville. La famille recevra les condoléances au, à partir de 9 h 30,Line laisse dans le deuil outre son époux et ses parents, ses enfants: Cindy et (Craig), Samuel et (Adam); ses soeurs: Nathalie, Sylvie et Isabelle, son frère Jacquelin ainsi que leurs conjoints et conjointe, plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel de l'Hôpital Saint-Sacrement pour les bons soins prodigués.