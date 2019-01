KELLEY, André



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 23 janvier 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur André Kelley, époux de feu dame Augustine Pageau, fils de feu dame Jeanne-D'Arc Lapointe et de feu monsieur Uldéric Kelley. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 13h à 16h et seraLes cendres seront déposées au columbarium de la résidence funéraire Réjean Hamel Inc. à St-Émile. Il laisse dans le deuil, ses enfants: Normand (Ginette Montminy), Manon (Scott Mulligan) la mère de ses enfants: Nicole Saucier (Pierre Bergeron); ses petits-enfants: Vicky Ouellet-Kelley et Tye Mulligan; ses frères et sœurs: Alfred (Germaine Trudel), Jean-Guy (feu Denise Trudel), feu Jean-Marc, Philippe (feu Françoise Blais), Donat (Annette), Pierrette, Rémy (Murielle), feu Marcel (Huguette Ferland), Clément (Danielle), Yvon (Gloria), Kathleen (Fernand Bernier), les enfants de sa défunte conjointe: Jocelyn (Gaétane), feu Jocelyne (Gérald son ami Nicole), Sylvette (Gilles), Linda (Mario), Guy (Lucie), Lison (Jean-Marc), Steve (Sophie); ainsi que ses petits-enfants et arrières petits-enfants; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pageau, son amie Louise Auclair ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et de nombreux amis (es) de la résidence du Château d'Eau. Un sincère remerciement au personnel de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour la qualité des soins prodigués et le support apporté ainsi qu'à la résidence du Château d'Eau. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par l'achat d'une rose blanche à remettre lors des condoléances au salon ET/OU ainsi que pour la Société de leucémie et lymphome du Canada au 740, rue Saint-Maurice, bureau 602, Montréal, Qc, H3C 1L5, www.sllcanada.org