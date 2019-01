Si vous pensiez avoir tout vu, malheureusement pour vous, vous avez tort.

La plus récente nouvelle virale à l’échelle internationale fait état d’une tendance pour le moins inusitée en mode animalière.

En effet, il appert que des humains pensent que enduire les testicules de leur chien de paillettes scintillantes est une bonne idée.

C’est ce que rapporte une publication Facebook datée du jeudi 24 janvier et émanant du Royal Paws Pet Salon, situé à High Point en Caroline du Nord.

Le message attaché à la publication va comme suit: «Je me suis dit que je laisserais savoir à tout le monde que la plus récente mode en toilettage pour chien est les testicules en paillettes! S’il-vous-plaît, prenez note que j’aime faire des choses créatives, mais je en ferai JAMAIS ça. Je le publie seulement pour votre divertissement.»

Mais en creusant un peu, on découvre que Groomery Foolery, une page Facebook consacrée au toilettage canin créatif avait déjà partagé une des photos le 7 janvier dernier en disant: «J’ai tellement vu de choses dans ma carrière. Peu de choses me surprennent. Mais me voici quand même en train de regarder des couilles de chien en paillettes! Mise à jour: c’est fait avec du sirop de maïs et paillettes comestibles. De beaux bijoux de famille sucrés.»

Et dans les commentaires de cette publication, on peut même trouver une photo provenant de Creative Canines Australia montrant encore une fois de pauvres chiens ainsi affublés.

Facebook Creative Canines Australia

Bref, des gens mettent des paillettes sur les testicules de leur chien.