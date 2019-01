Discréditer les professionnels scolaires

«Je vais écouter ce que mon petit gars a à dire avant de vous croire!» Cette phrase a été balancée par un père à une éducatrice en services de garde dans un milieu favorisé. Une amie. Comment, avec une telle attitude parentale, les hommes et les femmes qui œuvrent dans nos écoles peuvent-ils espérer être respectés ensuite par les jeunes? Un cas de figure pas si anecdotique que ça, semble-t-il.

Quand ma copine m’a raconté cette histoire, j’avoue avoir été sidérée. Elle a informé le parent qu’elle avait dû intervenir auprès de son petit bonhomme à la récréation. Le bambin de 9 ans seulement était en train d’étrangler une fillette dans la cour d’école. Au lieu de faire équipe avec la professionnelle en milieu scolaire pour éventuellement planifier une action concertée «parent-école», le père a préféré mettre en doute la parole de l’éducatrice.

Pas surprenant qu’avec un tel respect parental envers le personnel de l’école l’enfant ait osé dire effrontément à l’éducatrice qu’il n’avait pas à recevoir de consignes de sa part!

Pas une anecdote

Au cours des derniers jours, j’ai raconté cette navrante anecdote à d’autres proches qui travaillent dans le réseau de l’éducation; enseignants, éducateurs spécialisés, intervenants en services de garde. Tous avaient des histoires semblables à raconter.

Si, heureusement, la plupart des parents sont réceptifs aux commentaires et interventions des professionnels de l’éducation, un certain pourcentage de papas et de mamans les discréditent.

Tout dernièrement, une autre amie, prof au secondaire, a écrit à des parents pour les informer que leur rejeton dérangeait en classe et avait une attitude irrespectueuse à son égard. En guise de réponse, elle a eu droit à une volée de bois vert. Selon le père, qui a signé le courriel de retour, son fils «a toujours un comportement exemplaire.»

Plutôt que d’assurer à l’enseignante qu’il allait intervenir auprès de son gars, le parent a remis en question ses compétences.

Dans les deux cas décrits, ce sont des papas et leurs garçons qui sont évoqués. Pur hasard; les mamans et les jeunes filles ne sont pas exemptes de ce type d’attitude.

Les compétences du personnel

Pas de doute que le personnel du réseau de l’enseignement n’est pas parfait et que certains professionnels auraient probablement besoin d’être questionnés quant à leurs méthodes. Toutefois, j’ose croire que la très vaste majorité d’entre eux sont expérimentés, qualifiés et soucieux du bon développement des jeunes sous leur responsabilité.

Et pour ceux et celles qui le sont moins, ou pire, pas du tout, est-ce les aider ou rendre service aux enfants que de discréditer le personnel en autorité?

Le respect à l’école ne commence-t-il pas à la maison?

À chacun son histoire, ses valeurs et son éducation, mais, dans mon monde à moi, une intervention du personnel de l’école relativement à mon comportement de jeune étudiante m’aurait valu une bonne discussion dans le blanc des yeux.

Ma conduite aurait assurément été qualifiée d’inacceptable et il y aurait eu des conséquences, c’est certain. Les règles étaient claires; papa, maman et les intervenants scolaires étaient des adultes qui faisaient équipe pour mon éducation.

J’avoue que, dans les rares cas où mon attitude à l’école a nécessité une intervention, j’ai parfois été frustrée de ne pas avoir autant voix au chapitre que je l’aurais souhaité. Mais ce parti pris à l’égard de mes profs et autres membres du personnel avait tout de même l’avantage d’envoyer un signal sans équivoque : les professionnels scolaires avaient les coudées franches et toute la confiance de mes parents.

À l’heure où la violence et les problèmes de comportement à l’école soulèvent de nombreuses questions, et où la pénurie de profs ne va que s’aggraver dans les prochaines années, n’est-il pas temps de nous interroger, nous, les parents?

Si l’on souhaite que nos enfants fassent preuve de respect envers ceux et celles qui les entourent, cela ne commence-t-il pas en respectant ces hommes et ces femmes de bonne volonté qui se lèvent tous les matins pour éduquer nos jeunes?