Du hockey féminin à son meilleur

Toutes les meilleures joueuses de hockey féminin seront regroupées en fin de semaine à Québec à l’occasion du tournoi des Titans de Limoilou.

En plus de la catégorie ouverte qui regroupe 14 équipes, dont les Titans, on retrouvera toutes les équipes AAA du Québec dans les catégories pee-wee à midget. « Le tournoi de cette année a une saveur spéciale, a souligné l’entraîneur-chef des Titans, Pascal Dufresne. Hockey Québec a mis sur pied un nouveau programme élite AAA ainsi qu’une structure intégrée. C’était notre mission il y a sept ans quand nous avons débuté le tournoi. Au total, nous accueillons 54 équipes. »

Recruteurs sur place

Des équipes de l’Ontario, des Maritimes et une de Vancouver seront au rendez-vous. « Cinq dépisteurs de Hockey Canada seront présents toute la fin de semaine afin d’identifier les meilleurs espoirs U-18 pour l’équipe nationale, a indiqué Dufresne. Des recruteurs d’une vingtaine d’équipes de la NCAA seront également sur place. Ils sont très agressifs et signent nos filles de plus en plus en bas âge. J’ai hâte de voir nos équipes AAA contre des clubs de l’extérieur. »

Les As de Québec constituent un regroupement des meilleures joueuses de tout l’Est-du-Québec. « Dans le passé, nous avions quatre équipes midgets AA et nous avons regroupé cette année les meilleurs éléments du Saguenay, du Bas-Saint-Laurent et de Québec au sein de la même équipe. Les meilleures jouent ensemble. Dans deux ans, le sport-études sera obligatoire et les filles déménageront à Québec. »

Catégorie ouverte

Dominantes dans le circuit collégial, les Titans en auront plein les bras en fin de semaine face à des puissances ontariennes. « On ne gagne pas souvent le tournoi, a indiqué Dufresne. On a gagné en 2017 et perdu en demi-finale l’an dernier. Certains des meilleurs programmes de l’Ontario sont présents, dont Etobicoke qui a gagné l’an dernier. Il y a cinq ou six équipes qui vont être très difficiles à vaincre. Ça va être tout un défi en raison de la qualité de nos adversaires, mais aussi parce que nos filles travaillent comme bénévoles pendant tout le tournoi. »

Avec huit équipes midgets AAA au Québec, comparativement à neuf formations collégiales, Dufresne croit que le RSEQ devra apporter des changements rapidement. « Hockey Québec a fait un pas dans la bonne direction avec le niveau AAA et c’est maintenant au RSEQ de bouger bientôt, a-t-il résumé. Drummondville, l’Outaouais et Beauce-Appalaches ont fait des demandes. Le RSEQ estime qu’il n’y a pas assez de filles pour 12 équipes en Division 1 et c’est vrai. On pourrait toutefois avoir des divisions 1 et 2 avec chacune six équipes.

« Dans le circuit collégial, c’est la catastrophe, de poursuivre Dufresne. Il y a trois équipes qui dominent ; trois dans le milieu et trois autres en dessous. »